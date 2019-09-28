شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح 15 % كميات إضافية من السلع واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركات المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة 15% كميات اضافية من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات، بجانب طرح الخضراوات والفاكهة لتلبية احتيجات المواطنين وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

فيما تقوم الوزارة أيضا بتوفير السلع الغذائية والتموينية لفروع مشروع جمعيتى الخاص بشباب الخريجيين فى إطار التوسع فى منظومة شبكة توزيع السلع الغذائية بالمحافظات المختلفة .

وكانت الوزارة قد أعلنت عن ضخ كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو، وذلك جودة عالية من منتجات المحيط الأطلسى، لافتة إلى أن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيها، حيث تم توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

كما تم مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، وتخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيه بدلا من 38 جنيها، وذلك فى إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة.