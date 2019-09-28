شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الثانية من صفقة إيرباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، الثلاثاء المقبل، طائرة مصر للطيران الثانية من طراز ايرباص A220-300، قادمة من كبيبك بكندا، لتنضم رسميًا لأسطول الشركة، وذلك فى إطار خطة مصر للطيران الاستراتجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

قالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفد الشركة والذى يضم عددا من المهندسين والفنيين المكلف باستلام الطائرة، يقوم خلال الأسبوع الجارى، بإنهاء إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص بكندا الاثنين المقبل، لتصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح الثلاثاء.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا فى درجة رجال الأعمال و125 فى الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

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وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، حيث تتميز بكفاءتها العالية فى استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التى يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20% أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهى أداء الطائرات ذات الممر الواحد التى تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بكافة المقومات التى تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذى يُقدر بحوالى 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

جدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران الحالى يضم 15 طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز A320neo خلال الفترة المقبلة.