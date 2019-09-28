شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الرئيس يتابع تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث فى مصر من قبل أن يقوم السيد الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة .

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء محافظة الإسكندرية، لتوقيع على بروتوكولين للتعاون بين محافظة الإسكندرية وشركتين فى مجال المخلفات الصلبة، حيث يتعلق البروتوكول الأول بتطوير ورفع كفاءة مصنع أبيس 2، وإضافة جهاز معالجة مخلفات طبية بمركز المعالجة، والبرتوكول الثانى لإنتاج الكهرباء من الغاز الناتج بالمدفن الصحى بالحمام بين المحافظة وشركة للنظم الهندسية.

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وأضاف الوزير أن الحكومة وكافة الوزارات تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالاستماع إلى مطالب المواطنين بكافة المحافظات فيما يخص المشروعات التى يرغبون فى تنفيذها فى القرى والمدن، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحى بالقرى الى 34% بعد أن كانت 10% خلال السنوات الماضية .

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه منذ توليه الوزارة ويسعى الى الاستفادة من الموارد المتاحة فى الوزارة والمحافظات والعمل على تعظيمها، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن المنظومة الجديدة للمخلفات ستعمل وفقاً لدراسات علمية شارك فى إعدادها جامعات مصر والشركات المختصة والمكاتب الاستشارية العاملة فى هذا المجال.

وأوضح الوزير أنه تم البحث عن المنظومة الأمثل للنظافة والتى تتضمن الجمع المنزلى بالمدن والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشركات التى إنشاءها الشباب بالمحافظات خاصة فى القرى مشيراً الى أنه تم إعداد نظام كامل للمنظومة محدد بوقت حيث سيتم تطبيق المنظومة وتنفيذها خلال 4 سنوات، وأن هناك وفد وزارى قام بزيارة ألمانيا بتوجيهات الرئيس للتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا والطرق المتبعة فى مجال المخلفات ووجدنا انه يمكن تطبيق المنظومة فى مصر وتحقيق نجاحاً ملحوظا بها.