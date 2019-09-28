شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق برنامج بناء المعرفة والقدرات القيادية للشباب المصريين والأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة البيئة أنشطة برنامج بناء القدرات المعرفية والقيادية للشباب، بهدف نشر الوعى البيئى ومفاهيم التنمية المستدامة بينهم حيث أقيمت هذه المناسبة فى بيت القاهره المركز البيئى الثقافى التعليمى، لإحياء هذا المركز والعودة إلى دوره الرئيسى المنوط به منذ إنشاءه وهو أن يكون مركزا للتعليم والثقافة البيئية للمصريين والأفارقة.

ويستهدف البرنامج شباب الجامعة وحديثى التخرج من الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية وأقرانهم من الشباب المصريين وبعض من أساتذة الجامعة المتطوعين وعدد من أصحاب الخبرة فى كافة المجالات.

واستعرض قادة البرنامج من الطلاب الأفارقة والمصريين أنشطة البرنامج المستقبلية من تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تعليمية بالمشاركة مع الخبراء المختصين فى كافة الموضوعات محل الاهتمام مثل تنظيم الوقت، مهارات العرض, كتابة سيرة ذاتية، مهارات التفاوض, بناء الثقة بالنفس، التصوير الفوتوغرافى وعمل الأفلام الوثائقية وغيره من الموضوعات الهامة لبناء قدرات الشباب، وايضا تنظيم رحلات للمحميات الطبيعية للترفيه والتعلم والاستفادة ومشاركة المجتمع المدني، والتعرف على الثقافات المختلفة وكيفية المحافظة على البيئة وإعادة الاستخدام والتدوير والاستثمار فى مواردها.

وسيتم تنفيذ أنشطة البرنامج أسبوعياَ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج آخر للطلاب المصريين فقط، وحضر الحفل مؤسس البرنامج الدكتور صلاح سليمان أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بجامعة الإسكندرية وسماح صالح رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتور مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجى والدكتورة يسرية حامد ممثلا عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.