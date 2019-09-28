شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الاستجابة لـ 96% من شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن أن المحافظة تمكنت من إنجاز 96% من الشكاوى الواردة من مواطنى الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه خلاله بالسعى نحو حل مشكلات المواطنين بالطرق غير المعتادة والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطن وحلها بأساليب مبتكرة لإحدات طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى .

وأضاف راشد، أنه تم تقليص مدة الرد وانجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين وخاصة فى الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد محافظ الجيزة، أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى.