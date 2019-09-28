شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: بدء التعاقد مع طلاب دفعة "مجدى يعقوب" ببرنامج علماء الجيل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بإنهاء تدريب طلاب برنامج "علماء الجيل القادم" وعددهم 140 طالباً وطالبة من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية الحاصلين على منحة البرنامج فى دورته السادسة وهى الدورة التى أطلق عليها اسم العالم المصرى الدكتور مجدى يعقوب، وهى تمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج علماء الجيل القادم.

حرص الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على الحضور وفى كلمته أوضح أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية سخرت كافة إمكانياتها بهدف تأهيل طلاب المنحة ودعمهم، حيث جاء اختيارهم على أساس تنافسى من بين المتقدمين فى المجالات المعلن عنها.

وأضاف صقر، أن "برنامج علماء الجيل القادم" هو أحد أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمى للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمنح حوالى 17 مليون جنيه، وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها ألفان جنيه شهرياً و36 ألف جنيه لتغطية نفقات المشروع البحثي، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبى بتكلفة عشرة آلاف جنيهًا وبالتالى تبلغ القيمة الإجمالية لكل منحة حوالى 106 ألف جنيه.

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وما جانبها أعربت الدكتورة ميريت رستم، مدير البرنامج عن إعجابها وسعادتها بالتزام الطلاب وانتظامهم وانضباطهم فى الحضور، وتميزهم العلمى أيضا حيث قامت سيادتها بحضور رئيس الأكاديمية بمناقشة الطلاب فى المشروعات التى قُدمت والتى تناولت موضوعات غاية فى الأهمية مثل تبسيط العلوم، ومستقبل التوظيف، والتوعية بأضرار المضادات الحيوية، وتدوير المخلفات، وتطبيقات إلكترونية فى مجال التعلم الذاتى والتحاليل المعملية للأجهزة المختلفة.

يذكر أن منح علماء الجيل القادم هى منح موجهة لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتى تهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الأساسية وعلوم الصدارة والعلوم البينية وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية، والتى تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة، والمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع فى الطاقة والمياه، الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الصناعة، التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، الهندسة، علوم الفضاء، البحوث الاجتماعية والإنسانية، الفنون والآداب، السياحة، الاقتصاد، وإدارة العلوم والتكنولوجيا.

ويهدف البرنامج التدريبى الذى تشرف عليها الأكاديمية على تأهيل شباب الباحثين فى المهارات العامة والمهنية والفنية المتخصصة كشرط للحصول على المنحة، ولقد شارك فى التدريب أكاديمية البحث العلمى والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمركز القومى للبحوث ومكتب براءات الاختراع المصري، وسيتم التعاقد الأسبوع القادم مع الطلبة جميعا نظراً لتميزهم واجتيازهم جميعا البرنامج التدريبى بنسبة 75 % كحد أدنى.