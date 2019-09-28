شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تطوير نادى أعضاء التدريس ليصبح ملتقى للأساتذة وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لمتابعة عمليات التطوير الجارية بالنادى والخدمات المقدمة لأعضائه فى المجالات الثقافية والترفيهية والصحية وغيرها، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد الجارية بمسجد النادي.

حضر اللقاء كلًا من الدكتور هانى جوهر رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أسامة المليجى نائب رئيس النادي، والدكتور نبيل خليل أمين صندوق النادي، والدكتور هشام المناوى سكرتير عام النادي، والدكتور محمد أنور زايد عضو المجلس، والدكتور أحمد سمير عضو المجلس، والدكتور لمياء أحمد عضو المجلس، والدكتورة ريهام فتحى عضو المجلس، والدكتورة الهام مبروك عضو المجلس.

وأكد الخشت، لأعضاء مجلس إدارة النادي، أهمية الدور المجتمعى الذى تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادى هدفها أن يكون النادى ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

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وأشاد أعضاء النادى - خلال الاجتماع - بالتقدم الذى حققته جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، فى ظل رئاسة د. محمد الخشت، كما أشاد مجلس إدارة النادى بالإجراءات التى اتخذتها الجامعة لدعم البحث العلمى والباحثين بالجامعة، ومن بينها رفع مكافأة النشر الدولى لعام 2017/2018 بنسبة 25 %، وفى عام 2019 بنسبة 100%، وصرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية فى مجلتى science أو Nature لتشجيع النشر فى المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.

وأثنى أعضاء النادى على القرارات المتعلقة بدعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وإلغاء الرسوم والتبرعات الإجبارية التى كانت مفروضة على أعضاء هيئة التدريس، وزيادة مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وتخفيض رسوم الخدمات التى تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائهم، وفى حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل نظير تلك الخدمات .

ومن جانبه، أشار الدكتور هانى جوهر رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جهود إدارة النادى لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، من حيث تجديد المسجد، وملعب كرة القدم، والكافتيريات، وتجديد الشكل الخارجي، وتعيين مدير متفرغ لإدارة النادي، مضيفًا أن النادى ينظم لأعضائه الرحلات الداخلية ورحلات الحج والعمرة، وينظم احتفاليات بمناسبة الأعياد الرسمية لتنمية الوعى القومى لدى أعضائه، وفِى ختام اللقاء وجه مجلس إدارة النادى الدعوة لرئيس الجامعة لزيارة النادى ووعدهم بتحقيقها فى أقرب فرصة.