مصر | داخل طرود بريدية.. ضبط 32 كيلو من مخدر "القات" بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل طرود بريدية.. ضبط 32 كيلو من مخدر "القات" بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي احتواء (عدد 3 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مرورًا بميناء القاهرة الجوي بنظام الترانزيت إلى إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الطرود المشار إليها وعُثر بداخلها على ( كمية من مخدر القات وزنت 31،680 كيلو جرام ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التالي:
مديرية أمن الإسماعيلية: تم ضبط (إحدى عشر من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم ( عدد 292 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29،200 تسعة وعشرون كيلو ومائتان جرام – عدد 61 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 950 جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 650 جرام - عدد 2 بندقية خرطوش - طبنجة عيار 9مم - عدد 35 طلقة مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى – 12 هاتف محمول).
مديرية أمن القاهرة: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 65 جراما – مبلغ مالي–2 هاتف محمول ).
مديرية أمن الجيزة: تم ضبط (سبعة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم ( عدد 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 خمسة وعشرون كيلو جرام – 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 ثلاثة كيلو جرام – 3398 قرصا مخدرا - كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - عدد 66 لفافة لمخدر الفودو وزنت 120 جرام –كمية لمخدر الأفيون وزنت 35 جرام –طبنجة حلوان – 2 خزنية طبنجة – 32 طلقة نارية - مبلغ مالي – 5 هاتف محمول).