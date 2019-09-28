مصر | داخل طرود بريدية.. ضبط 32 كيلو من مخدر "القات" بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل طرود بريدية.. ضبط 32 كيلو من مخدر "القات" بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من 31 كيلو جرام لمخدر القات داخل طرود بريدية بميناء القاهرة الجوي.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي احتواء (عدد 3 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مرورًا بميناء القاهرة الجوي بنظام الترانزيت إلى إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الطرود المشار إليها وعُثر بداخلها على ( كمية من مخدر القات وزنت 31،680 كيلو جرام ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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