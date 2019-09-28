مصر | بـ"عدة طعنات".. حبس ميكانيكي لقتله جامع قمامة تحرش بزوجته بالوراق

وطالبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة جامع القمامة، للتصريح بدفنه والوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وذلك بعد طعن ميكانيكي للمجني عليه بعدة طعنات متفرقة في جسده، بسبب تحرشه بزوجته بمنطقة الوراق.

وواصلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع الميكانيكي الذي قتل جامع القمامة، وقال إن المجني عليه كان تحرش بزوجتي أكثر من مرة، وهمًا منه إنني لا ألاحظ تلك الأفعال التي تصدر منه، مما جعلني أتشاجر معه وأخرج المطواة من ملابسي لطعنه.

وأفاد مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، أن الميكانيكي المتهم بقتل جامع القمامة على الطريق الدائري بالوراق، يدعى "م.ع" في عقده الرابع من عمره، ويقطن في منطقة أوسيم، ويوم الواقعة كان هو وزوجته يسيران على الطريق الدائري، وإذ بعامل القمامة يحدث فعلا مسيئا لزوجته ويتحرش بيها، وكان يعتقد عامل القمامة أن الزوج لم يره.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم نتيجة لفعل التحرش اتجه إلى العامل لكي يضربه، ولكن تفاجأ الزوج بحديث جعله يثور أكثر وأكثر، وكان بحوزته "مطواة" فقام على الفور بإخراجها وطعنه دون يشعر، مما تسبب في جروح طعنية بالبطن والصدر، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وتخلص الزوج الميكانيكي من أداة استخدام الجريمة في مقلب القمامة حتى لا يعثر عليها أحد، وألقى بجثته على الطريق الدائري بالوراق.

وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا من قطاع شمال الجيزة، ووحدة مباحث القسم، تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب ومراجعة الكاميرات القريبة من العثور على جثة المجني عليه، وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "س.س.ر"، 40 عاما، عامل جامع قمامة وأصل بلدته المنيا، وتحديد مرتكب الواقعة ويدعى "م.م.ج.ع"، 45 عاما، ميكانيكي مقيم بمنطقة أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.