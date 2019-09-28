أخبار مصر | محافظة الجيزة تستجيب لـ 96% من شكاوى المواطنين الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تستجيب لـ 96% من شكاوى المواطنين الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 96% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد المحافظ أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن، تتعلق بمشروعات جار تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

وأكد أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما، للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

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وأشار راشد، إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجه خلاله بالسعي نحو حل مشكلات المواطنين بالطرق غير المعتادة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطن، وحلها بأساليب مبتكرة لإحدات طفرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد راشد، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها بالنهوض بمستوي النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقري.

