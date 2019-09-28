أخبار مصر | برلماني: 27 سبتمبر تجديد ثقة وتفويض جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: 27 سبتمبر تجديد ثقة وتفويض جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري أعلن ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي في بادرة لم يسبق لها مثيل في أي دولة بالحراك الشعبي في 27 سبتمبر 2019، حيث جدد الثقة وأعطى تفويضا جديدا للرئيس السيسي لاستكمال بناء مصر من جديد.

وأضاف فهمي، أن الشعب المصري عندما شعر بالخطر علي مصر كان حائط الدفاع الأول لحماية الوطن وجيشه وقائده، وخرج في مسيرة بناء مصر إلي دولة عظمي على يد هذا الزعيم.

وأوضح النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري يعي ذلك الكم من المخاطر لوقف بناء مصر، لافتا إلى أن الوصول إلى مصافي الدول لن يأتي إلا بالعناء والتعب والمشقة حتي تصبح مصر دول متقدمة، مُشيرًا إلى أن ثمن التحول إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى له ثمن يدفعه الشعب والقيادة معا، ليصبح وطن فيه حياة كريمة للجميع.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا أكدت فيه إنه في إطار استكمال القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد ( 33 ) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير [ ( 7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالي الشرقي - و(83 )عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي - (25 ) على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي ].

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.

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واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كل الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:

- ضبط ( 15) بندقية آلية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

- ضبط (2441 ) كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرص مخدر.

- إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب

- ضبط عدد (50 ) جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فردا من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط ( 13) هاتفا للإتصال عبر الأقمار الصناعية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و( 9 ) جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.