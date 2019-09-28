أخبار مصر | عمدة "نوتو" الإيطالية يدعو "حواس" لكشف أسرار المدينة الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة "نوتو" الإيطالية يدعو "حواس" لكشف أسرار المدينة الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الدكتور "زاهي حواس" وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات المعروف، إلى مدينة "نوتو" الإيطالية لإلقاء محاضرة عن الآثار المصرية؛ ومن المعروف أن هناك زلزالا ضرب المدينة عام 1693 م، وقد دمر المدينة تماما؛ وغاصت أسفل الأرض.

ويعود تاريخ المنطقة إلى العصر الروماني ثم العربي عندما استقر العرب في عدد من مناطق صقلية.

واستقبل عمدة مدينة نوتو "حواس" عند وصوله، وزار "حواس" الحفائر التي تقوم بها جامعة "كاتانيا" وجامعة نيبل وذلك للحفر داخل المدينة الأثرية التي دمرها الزلزال.

وتحدث "حواس" مع وسائل الإعلام العالمية، وقال إن هذه الحفائر هامة جدًا لأنها سوف تظهر لنا لأول مرة علاقات الحب والحياة الدينية لأهالي المدينة اللذين عاشوا في تلك المنطقة وقد قامت البعثة بالكشف عن منطقة دينية بها بقايا كنيسة يعود تاريخها الي حوالي ألف عام تقريبًا، وأعلن عمدة المدينة أنه يدعو حواس لكشف أسرار مدينة نوتو الأثرية.

وأعلن "حواس" أنه سوف يعمل على كشف أسرار المدينة قريبًا؛ واتفق على عمل ندوة تلفزيونية عن اكتشافات المدينة يحضرها "روبرتو جاكوب" المعلق الإيطالي التلفزيوني الشهير .

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وفي المساء ألقى حواس محاضرة أمام ألف شخص، حضرها عمدة المدينة، وبعد ذلك قام حواس بتوقيع كتابه الجديد والذي ترجم إلى الإيطالية بعنوان "سحر الاهرامات".

وفي تصريحات سابقة لحواس أثناء توقيع كتابه "أسرار مصر" قال إن فريق عمل وزارة الآثار بقيادة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي ظل قيادة سياسية تولي الآثار عناية فائقة، حقق نجاحات مبهرة خلال العامين الماضيين، يستحقوا عليها كل التقدير.

وشهد حفل توقيع كتاب أسرار مصر للدكتور زاهي حواس والذي انعقد بفندق ريتز كارلتون الأربعاء الماضي، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا، والسفير أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية

ومن الفنانيين شهد حفل التوقيع الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، وقدمت الحفل المذيعة المتألقة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.

والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.