أخبار مصر | برلمانية ناعية شهداء سيناء: "الحادث جاء ردًا على فشل مظاهرات الجماعة الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية ناعية شهداء سيناء: "الحادث جاء ردًا على فشل مظاهرات الجماعة الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود من جنود الجيش المصري البواسل خلال أداء الواجب الوطني، خلال عملية إرهابية في سيناء مساء أمس، مؤكدة أن الحادث جاء ردا على فشل مظاهرات الجماعة الإرهابية.

وأكدت عطوة، أن رجال القوات المسلحة والشرطة في سيناء، يبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية الدولة المصرية ومنع سيطرة الإرهاب على أجزاء من سيناء، مثمنة كافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على عصابات الإرهاب، وتطهير سيناء.



وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا أكدت فيه إنه في إطار استكمال القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية: