أخبار مصر | نيابة عن "السيسي".. وزير الآثار يشهد افتتاح الكنيسة اليونانية بالقاهرة بعد ترميها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عن "السيسي".. وزير الآثار يشهد افتتاح الكنيسة اليونانية بالقاهرة بعد ترميها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم افتتاح كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلينا الخاصة بالجالية اليونانية في القاهرة.

وحضر مراسم الافتتاح الذي بدأ بقداس، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، ثيودوروس الثاني، ونيافة ممثل الكنيسة اليونانية ونيافة ممثل الكنيسة القبرصية، ونائبة وزير التعليم ممثلة عن الحكومة اليونانية، وعدد من السفراء، ورئيس الجالية اليونانية في القاهرة.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال مراسم الافتتاح، نقل وزير الآثار تحيات فخامة رئيس الجمهورية الحارة وتهانيه الخالصة بمناسبة افتتاح هذه الكنيسة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 100 عام، بعد عملية ترميم كاملة استغرقت ما يقرب من عامين من العمل الجاد والشاق.

ووصف العناني، الكنيسة بالرائعة وبعد عملية الترميم عادت إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى في وسط مدينة القاهرة، لتؤكد على مدى عمق علاقات الصداقة الوثيقة والمتميزة والقوية بين اليونان ومصر، والتي بنيت على مبادئ الحب والاحترام المتبادل.

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وأضاف، أن هذه العلاقات الطيبة تمتد إلى أكثر من ألفي عام وأثبتت قوتها وعمقها يومًا بعد يوم وسنة تلو الأخرى، على جميع المستويات والمجالات سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، مؤكدًا أن هذه العلاقات كانت وستظل ممتازة ومتميزة.

وأوضح أنه كوزير للآثار يسعد بشدة عند رؤية كنيسة ترمم في مصر البلد المباركة التي قضت فيها العائلة المقدسة أكثر من ثلاث أعوام ونصف العام.

وفي نهاية كلمته أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن تهانيه القلبية لافتتاح الكنيسة متمنيًا لمسيحي مصر واليونان وقبرص والعالم إقامة شعائرهم في مصر بأمن وأمان.