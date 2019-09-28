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براءة شاب بالإسكندرية من تهمة انتحال صفة مستشار بوزارة العدل

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برأت محكمة الاسكندرية شابا حاصل على ماجستير تربية رياضية من تهمة انتحال صفة مستشار بوزارة العدل والحصول على مبالغ مالية من موظفة بعد إيهامها بقدرته على استغلال نفوذه وعلاقاته على خلاف الحقيقة لإنهاء بعض المصالح الخاصة بها.

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وقالت المحكمة في حيثياتها إنها لم تطمئن لأقوال الشاكية حيث جاءت مرسلة لاتستند على دليل وبالنسبة لتحريات المباحث فقد استندت المحكمة لحكم محكمة النقض الذي قرر أن (تحريات الشرطة تعبر عن رأى مجريها وتحتمل الصواب والخطأ وللمحكمة أن تأخذ بها أو لا تأخذ).

ترجع الواقعة للعام الماضى عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية السابق، تلقى إخطار من اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي السابق، بورود بلاغ إلى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من «ن. ع» ٣١ سنة موظفة من شركة بسكو مصر مقيمة دائرة قسم شرطة أول المنتزه ضد «ي. ا. ح» سن 27 حاصل على ماجستير تربية رياضية مقيم قريه برما دائرة مركز شرطة طنطا محافظة الغربية منتحلا صفة مستشار بوزارة العدل لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ 30000 جنيه بعد إيهامها بقدرته على استغلال نفوذه وعلاقاته على خلاف الحقيقة لإنهاء بعض المصالح الخاصة بها.

وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول الرمل وفور اكتمال التحقيقات تم احالته للمحكمة التي أصدرت حكمها بالبراءة.

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