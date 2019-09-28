شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة ناعيًا شهداء كمين بئر العبد: ستظل مصر باقية بتماسك شعبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع، الجمعة، جراء استهداف كمين بئر العبد، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من رجال القوات المسلحة البواسل.

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وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء.

وأكد المتحدث، في بيان له، السبت، أن «تلك الأعمال الإرهابية الجبانة التي قصد بها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر لن تنال من عزيمتنا في المضي قدمًا بوطننا نحو بر الأمان، ولن تثني الشعب العظيم على مواصلة رحلة البناء والتنمية التي بدأها وستظل مصر باقية بتماسك شعبها ووقوفه كالبنيان المرصوص أمام هذا الإرهاب الأسود لرد كيد نواياه الخبيثة ومقاصده الشريرة في نحرها».

وتابع: «أن نادي قضاة مصر يتضامن مع رجال الجيش والشرطة البواسل في دفاعهم بكل شجاعة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد مواصلين العطاء، مؤكدين أنهم العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم، داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم».