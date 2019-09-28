شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُنيب وزير الدفاع لإحياء الذكرى السنوية الـ49 لرحيل جمال عبدالناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبدالناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

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ونقل القائد العام خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بما قدمه الرئيس عبدالناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة بناء الوطن، وخدمة قضايا أمته ومساندته لشعوب الإنسانية في تطلعاتها ونضالها من أجل الاستقلال والحرية.

وأشار الفريق أول محمد زكى أن شعب مصر العظيم بقياداته الوطنية الواعية يصنع اليوم مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة القادرة على مواصلة مسيرته الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.