شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الطفلة «جنة»: شقيقتها «أماني» تعرضت للتعذيب على يد الجدة أيضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أشرف عبدالوهاب، محامي الطفلة «جنة» التي توفيت متأثرة بالتعذيب على يد جدتها، أنه تقدم بمحضر جديد للنيابة العامة بعد اكتشاف تعذيب شقيقة جنة الكبرى وتدعى «أمانى»، 6 سنوات بنفس أساليب التعذيب التي تعرضت لها شقيقتها وكانت سببا في وفاتها متأثرة بجراحها.

وقال: «فوجئنا بعد قيام المباحث بتسليم أماني الشقيقة الكبرى لجنة الله يرحمها وعمرها 6 سنوات لوالدها أن بها آثار تعذيب وكى بمنطقة أعضائها التناسلية وعلى ظهرها وفى أماكن متفرقة من جسمها، وتم إيداعها مستشفى شربين للعلاج، وتبين للنيابة العامة وجود آثار التعذيب على الطفلة، كما حدث مع شقيقتها الصغرى والتي توفيت بسبب التعذيب المتواصل والوحشي للجدة ووجهنا لها اتهامات مباشرة للجدة بتعذيب الطفلتين».

وأشار إلى أن النيابة العامة استعجلت تقرير الطب الشرعي حول أسباب وفاة الطفلة جنة وبيان ما بها من إصابات وأسباب حدوثها، مؤكدا أن تقرير الطبيب الشرعى سوف يكشف أسرار كثيرة حول أسباب تعذيب الطفلة، كما طالبنا بعرض شقيقتها أماني على الطب الشرعى أيضا لبيان ما بها من إصابات وآثار حروق وكى بمناطق حساسة وفى أنحاء متفرقة من الجسم.

Advertisements

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد سمير حافظ، 25 سنة، والد الطفلتين الكفيف والذي اتهم جدة الطفلة لأمها بالتسبب في وفاة نجلته الصغرى وإصابة شقيقتها الكبرى بعد تعرضهما لوصلة تعذيب على يد الجدة، وأكد أن الطفلة وشقيقاتها الكبرى في رعاية والدتها وجدتها منذ عدة شهور.

وقال: «الطفلتان تعرضتا لفترة طويلة للتعذيب على يد الجدة للأم والتي كانتا في رعايتها»، وأضاف باكيا: «بنتي الصغيرة اتحبست 10 أيام بجروحها في بيت جدتها لأمها، لحد ما رائحة الجروح ظهرت في المكان وأمها كانت واقفة تتفرج وجدتها بتعمل فيها كده، وجنة الله يرحمها قالت لي على كل حاجة حصلت لها، وإن جدتها كانت بتعذبها بـ«الشقرف»، وخالها ماسكها ومامتها واقفة تتفرج وبنتي الأخرى أماني عمرها 6 سنوات كانت تبكي مش قادرة تساعد أختها، خاصة أنها هي كمان كانت بتتعذب على أتفه غلطة والست دي محدش قادر عيلها خالص».

وتابع الأب الكفيف وهو يبكي: «بنتي أماني ضربوها وعذبوها علشان تشهد أن الزيت المغلي وقع على جنة وإنها السبب في إصابتها حتى تنجو الجدة من العقوبة».

ويحكي الأب مأساته: «اتجوزت أنا وأم جنة عامين فقط وضربتني وبهدلتني وأخذت ذهبها ورمت لي الطفلتين» جنة وأماني «وكانت جنة عمرها 4 شهور، وعشت مع أهلي وكنت لا أنام إلا وطفلتي على ذراعى حتى وصل عمرها 3.5 سنة حتى صدر حكم قضائي بضم الطفلتين لجدتهما من شهر أكتوبر الماضي».

وأضاف: «فوجئت يوم السبت الماضى بتليفون أن جنة في طوارئ مستشفى شربين، لأن جدتها ضربتها وجرينا على المستشفى ونقلوها إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولقيت البنت متبهدلة، ومحروقة من تحت لأن جدتها حبستها في حجرة من 10 أيام وهي مكسورة ومحروقة، حتى البنت ريحتها فاحت ورموها في المستشفى».