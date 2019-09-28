شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإماراتية تشيد بتلاحم المصريين وتصديهم لمخططات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة البيان الإماراتية بتلاحم المصريين، وقالت فى تقريرها، اليوم السبت، رد المصريون على مخططات جماعة الإخوان التخريبية بالاصطفاف حول قيادتهم ورفض كل محاولات هذا التنظيم الإرهابى لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار ومنع مواصلة مسيرة التنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ دخل هاشتاج "سقط الإخوان وبقيت مصر" ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر، بالتزامن مع احتفالات حاشدة أمام المنصة بمدينة نصر لتأييد الاستقرار ودعم الرئيس السيسى.

وأضافت "تفاعل الآلاف من رواد تويتر، مع هاشتاج "سقط الإخوان وبقيت مصر"، متداولين صوراً وفيديوهات لاحتفالات المصريين فى محيط النصب التذكارى بمدينة نصر لتأييد الاستقرار ودعم الرئيس السيسى، رفضاً لمحاولات نشر الفوضى فى البلاد.

وقالت الصحيفة الاماراتية "رد المصريون على أهداف الإخوان التخريبية بدرس قاسٍ عبر الهاشتاج ليكون هذا هو الرد الحقيقى للمصريين على أرض الواقع".

وغرد رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى الهاشتاج ليصل لكل العالم من أجل معرفة من هم المصريون المساندون لرئيسهم، وكانت كالتالى: "بدون ما يطلب وبدون تفويض جديد الشعب بيعرف إمتى يتحرك واهو شعبك وراك".