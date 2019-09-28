شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة أسيوط تعلن تقديم قروض لطلابها لسداد المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن موافقة مجلس الجامعة على اعتماد قراره بتقديم قرض تعليمى للراغبين فى ذلك من أبناء الجامعة من مختلف الكليات للتيسير عليهم سداد المصروفات الدراسية وهو الإجراء التيسيرى الأول من نوعه فى تاريخ الجامعة، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية والذى يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير سبل الدعم المقدمة للطلاب وتذليل مختلف العقبات التى قد تعيق حياتهم الجامعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على أولياء الأمور.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن القرض التعليمى يستهدف دعم أبناء الطبقة الوسطى فى المقام الأول والذى يبلغ 500 جنيه كحد أقصى يتم صرفها من صندوق التكافل الطلابى تخصص لسداد قيمة المقررات الدراسية على أن يقوم الطالب بسدادها على ثلاثة أقساط قبل انتهاء الفصل الدراسى الثانى وبدء امتحانات نهاية العام، مضيفًا أن ذلك الإجراء يسير بالتوزاى مع التزام الجامعة بسداد رسوم المصروفات والمقررات الدراسية للطلاب غير القادرين من المتقدمين بطلب بذلك.

Advertisements

وعن خطوات الحصول على القرض التعليمى، أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الطلاب الراغبين فى الاستفادة من القرض التعليمى التوجه إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها واستيفاء النموذج المخصص لذلك وتحديد قيمة القرض المطلوب، حيث من المقرر أن يقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باعتماد الكشوف المرسلة من الكليات ومتابعة الإجراءات المنظمة لهذا الشأن وصولًا إلى أن تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية بإصدار إذن سداد بقيمة الفرق بين فى الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية والذى يستلزم على الطالب سداد هذا الفرق وهو ما يعقبه قيام إدارة شئون الطلاب بتسليم الطالب البطاقة الجامعية وإيصال مختوم موجه إلى مركز الكتاب بالكلية وهى المستندات اللازم تقديمها مرفقة بالإيصال الدال على سداد الطالب للمبلغ المالى قيمة الفرق فى الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية حتى يتسنى للطالب الحصول على الأسطوانة الدراسية.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أنه من المقرر أن يقوم الطالب بسداد القرض عن طريق مكتب رعاية الشباب بالكلية وذلك على ثلاث دفعات يتضمن قسط الدفعة الأولى 40% من المبلغ، يعقبهم دفعتين آخرين كل قسط منهما يبلغ 30% من قيمة القرض وذلك قبل بدء امتحانات نهاية العام الجامعى الجاري.