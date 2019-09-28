شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تحدد غرامة لإلقاء القمامة بالمحطات والقطارات.. اعرف قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد شركة المترو غرامة توقع على الركاب الذين يلقون القمامة وأى مخلفات أو مناديل ورقية على أرصفة المحطات وداخل القطارات، كنوع من الردع، من أجل المحافظة على نظافة خطوط المترو الثلاثة.

وبلغت قيمة الغرامة التى حددتها شركة المترو عن هذه المخالفة 30 جنيهًا، تحصل بشكل فورى من قبل أفراد شرطة المترو المتواجدين فى المحطات بموجب إيصال غرامة، على أن يجرى تحرير محضر بمكتب الشرطة الموجود بالمحطة الواقع بها المخالفة فى حالة رفض المخالف دفع قيمة الغرامة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.