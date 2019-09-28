شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مسح 221 مواطنًا بجنوب السودان ضمن مبادرة علاج مليون أفريقى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 221 مواطناً من مواطنى جنوب السودان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفحص وعلاج مليون أفريقى من فيروس سي، وذلك خلال الأيام الأولى بعد افتتاح وزارة الصحة المصرية لعيادة تحيا مصر أفريقيا بـ"جوبا" لإجراء المسح وتقديم العلاج لمرضى فيروس سى.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه منذ افتتاح العيادة بجوبا وأعداد المواطنين المترددين على العيادة فى تزايد، كما تم التنسيق مع وزارة صحة جنوب السودان لضم فريق عمل جديد إلى الفريق الطبى المصرى بـ"جوبا"، ليتم تقديم خدمة المسح وتوقيع الكشف من خلال فريقي"مصر وجنوب السودان" بهدف استيعاب أعداد المواطنين التى توافدت على مقر عمل البعثة المصرية، كما أقامت وزارة صحة جنوب السودان خيمة أمام مركز الفريق الطبى المصرى بـ"جوبا" لاستيعاب المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الصحية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، ورئيس الفريق الطبى لجنوب السودان، أنه من المستهدف مسح 10 آلاف مواطن جنوب سودانى خلال مهمة الفريق الطبى المصرى لتنفيذ المبادرة، وعلاج ألف حالة مصابة بفيروس سي، مضيفاً أنه سيتم تحويل 25 حالة تم تشخيص إصابتهم بفيروس سي، من مركز "كوينز" التابع للقطاع الصحى الخاص بـ"جوبا"، وذلك لتلقيهم العلاج بالعيادة المصرية بمستشفى جوبا.

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وأكدت الوزارة أن الفريق الطبى المصرى وعددًا من قيادات وزارة صحة جنوب السودان سيقومون بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات التعليمية بـ"جوبا"، لمناقشة المعايير العامة المطلوبة لاعتماد المراكز التدريبية فى تلك المستشفيات والتخصصات الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين للزمالة المصرية للتدريب داخل هذه المراكز ورفع كفاءتها، ما يدعم منظومة الصحة فى جنوب السودان.

وتابع بيان الوزارة أنه تم الاتفاق مع وزارة صحة جنوب السودان على تدريب عدد من كوادر التمريض للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، حيث سيتم إيفاد 15 من كوادر التمريض شهريًا ولمدة عام، للتدريب فى تخصصات عناية مركزة، طوارئ، الصحة الإنجابية، الغسيل الكلوي، قسم العمليات، والأقسام الداخلية المختلفة، مشيرًا إلى أن كلا من الفريق الطبى المصري، وأحمد البكرى القنصل العام المصرى لدى جوبا فى دولة جنوب السودان، ووزير صحة جنوب السودان، قاموا بعمل زيارة ميدانية لمدينة "بور" لمعاينة المركز الطبى المصرى الذى تم إنشاؤه وافتتاحه منذ عام 2013 للوقوف على وضعه الحالى بعد إغلاقه مدة 6 سنوات، وذلك لإعادة تأهيله وتشغيله لتقديم الخدمات الطبية لأهالى المنطقة.

وأكدت الوزارة، أنه تم لقاء مدير بنك الدم القومى بجنوب السودان، والاتفاق على التواصل مع المواطنين المسجلين لديهم الذين ثبتت إصابتهم بفيروس سى لتلقى العلاج بمركز الفيروسات الكبدية الذى تم إنشاؤه داخل كل من عيادة "تحيا مصر أفريقيا"، وعيادة أخرى داخل مستشفى جوبا التعليمى.