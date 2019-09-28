شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: إحالة بوريس جونسون لـ"التحقيق المحتمل" بسبب مجاملة صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم إحالة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، رسميًا للتحقيق المحتمل، فى ما إذا كان قد ارتكب جريمة جنائية، بإساءة استخدام المنصب العام ، بسبب مزاعم حول تضارب المصالح مع سيدة أعمال أمريكية عندما كان عمدة لندن.

وكتب مسئول من سلطة لندن الكبرى ، إلى رئيس الوزراء ، مشيرًا إلى مزاعم بأنه "استخدم في أكثر من مناسبة" منصب رئيس البلدية "لإفادة ومنح المكافأة" ، لجينيفر أركورى، رائدة الأعمال فى مجال التكنولوجيا.

وقال: "مع مراعاة أى تفسير قدمته، تثير هذه الأمور اقتراحًا بوجود إخفاق في حماية محفظة النقود العامة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا يرقى إلى خرق كبير للثقة العامة" ، كما جاء في الرسالة الواردة من مكتب سلطة لندن، المعنى بمراقبة السلطة.

وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن هذه هي مكونات من شأنها أن تمثل جريمة سوء السلوك في مكتب عام.

وأوضحت الصحيفة، أنه تمت إحالة جونسون إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) ، الذى يحقق فى شكاوى سوء السلوك المرتبطة بالشرطة في إنجلترا وويلز.

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تم إرسال الأمر إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة لأن جونسون ، بصفته العمدة ، كان أيضًا رئيس مكتب العمدة للشرطة والجريمة ، وهو دور مكافئ للشرطة ومفوض الجريمة في العاصمة.

وقال مصدر حكومي رفيع إن جونسون لم يتلق أي تحذير قبل هذا الإعلان: "هذا هجوم ذو دوافع سياسية. لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة والتوقيت سياسي بشكل علني ".

يخضع التشريع الذي أنشأ مراسيم الدور التي قام بها عمدة لندن، وهي وظيفة شغلها جونسون في الفترة من 2008 إلى 2016 ، لإطار عمل خاص بالمعايير، ومن ثم يتم رفع دعاوى ارتكاب مخالفات إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة.

تأتى الإحالة، فى أعقاب مزاعم نشرت لأول مرة فى صحيفة صنداى تايمز، بأن جونسون عندما كان رئيس البلدية فشل فى إعلان صلات شخصية وثيقة مع آركورى، عندما تلقت آلاف الجنيهات فى تمويل الأعمال العامة والأماكن، فى رحلات تجارية رسمية.