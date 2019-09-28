شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تفتتح مكاتب شبرا الخيمة ومدينة نصر بعد تطويرها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد، عدد من مراكز خدمة المواطنين فى مناطق قليوب وشبرا الخيمة ومدينة نصر بعد تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وأنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز ، كما يتم تجهيز البنية التحتية لمكاتب التموين خلال تطويرها، حتى تكون جاهزة لمشروع التحول الرقمى، لافتًا إلى أنه سيكون لدى المواطن تطبيق يستطيع من خلاله الحصول على الخدمات إلكترونيًا، مشيرًا إلى مراكز الخدمة المتطورة التى يتم افتتاحها حاليا مجهزة لذلك وان أداء الخدمة للمواطن لن يستغرق أكثر من 30 دقيقة من خلال هذه المراكز، كما يوجد صالة انتظار مجهزة لجلوس المواطنين بها حتى حصولهم على الخدمة.

جدير بالذكر أن وزير التموين كان قد قرر ضم الزوجة غير المقدة ببطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولى مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرار بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.