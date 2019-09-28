شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ضبط 693 منشأة صناعية مخالفة وتحرير 102 محضر حرق مخلفات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة البيئة تشديد الرقابة على كافة مصادر التلوث، حيث تمكنت محاور الوزارة المنتشرة بمحافظات المنظومة من تحرير 102 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

و قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 15297 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3201 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 3105 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مخالفة 693 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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واستكمالاً لدور وزارة البيئة التوعوى لرفع الوعى البيئى للمواطنين نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1133 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وتستمر وزارة البيئة فى متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنيين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م وعبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.