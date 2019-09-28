شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسليم عقود الإسكان الاجتماعى بأسوان و25 مليار استثمارات بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء من الفرحة الكبيرة، والزغاريد، سلم وفد من مسئولى وزارة الإسكان، عددا من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة أسوان الجديدة، وضم الوفد يضم، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.

وتجول مسئولو وزارة الإسكان بالوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم التوجيه بتنفيذ أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، وزيادة نسبة التشجير والمسطحات الخضراء.

وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: بلغ حجم الاستثمارات بمدن الصعيد الجديدة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، نحو 25 مليار جنيه، وتخطى حجم الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، 3 مليارات جنيه، وأصبحت المدينة تضم جميع مقومات الحياة، وزادت معدلات التسكين بها، بعد أعمال التنمية الكبيرة التى تم تنفيذها بالمدينة.

وتابع عباس : كما أصبحت المدينة مقصدا لطلبات المستثمرين، حيث تم تخصيص عدد من قطع الأراضى السكنية والخدمية للمستثمرين، وتم إتاحة حوالى ٣ آلاف فدان بالمنطقة الصناعية بالمدينة، والتى توفر فرصا استثمارية كبيرة.

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بدورها، أوضحت مى عبدالحميد أنه جارٍ تنفيذ 1840 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة أسوان الجديدة، كما تم تخصيص 3951 وحدة للمواطنين، وتم تسليم 1506 وحدات منها للمستحقين، وجارٍ تسليم باقى الوحدات.

وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، والمحافظات، يعد إحدى آليات العدالة الاجتماعية، ومظهرا لجودة الحياة، وتوفير سكن حضارى يليق بالمواطنين من محدودى الدخل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان يوم الخميس الماضى.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية المختلفة التى تم وجارٍ تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، ومنها بمشروعات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح: بلغ إجمالى الاستثمارات بالمشروعات الخدمية بالمدينة 230 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 26 مشروعاً خدمياً (5 حضانات للأطفال – مدرسة للتعليم الأساسى – ملعبى كرة خماسى – مركز تنمية رياضية – وحدتين صحيتين – مبنى إسعاف – 4 أسواق تجارية - مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحى – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة: جارٍ تنفيذ (3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوية بها 19 فصلاً – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها (3) محال – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إداري لجهاز المدينة – مركز شباب – مستشفى عام تضم 158 سريراً – مجمع للمعاهد الأزهرية – حديقة بالحى الأول).