شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث وتطوير الفلزات ينهى دورة "التصنيع الرقمى والهندسة العكسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم المركز دورة تدريبية بعنوان "التصنيع الرقمى والهندسة العكسية" بمشاركة 15 مهندسًا من وزارة الإنتاج الحربى من مختلف المصانع التابعة للوزارة، وذلك بمقر المركز.

وأوضح التقرير أن الدورة تهدف إلى التعريف بالتطبيقات الصناعية الحديثة فى مجال التصنيع الرقمى والهندسة العكسية، واستخدام الليزر فى التصنيع، والتى تعمل من خلال برامج الكمبيوتر، وتقوم بإعادة رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد أو ابتكار نماذج صناعية جديدة، والتعريف بأجهزة الهندسة العكسية التى تعمل بالليزر.

ولفت التقرير إلى أن أعمال الدورة تضمنت شرحا نظريا وتدريبا عمليا على الأجهزة الحديثة الموجودة فى قسم التصنيع الرقمى، والتى لا تتوافر فى أى مؤسسة أخرى بمصر، وتصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه.

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حاضر فى الدورة خالد محمود عبد الغنى رئيس شعبة تكنولوجيا التصنيع ورئيس قسم التصنيع الرقمى، ولفيف من الأساتذة فى قسم التصنيع الرقمى، كما شملت الدورة جولة تعريفية لمهندسى الإنتاج الحربى داخل أقسام ومعامل المركز المختلفة، حيث تم إطلاعهم على أنشطة المركز، والأعمال التى يقوم بها مكتب الخدمات، وقسم السباكة وقسم الخامات، وقسم تكنولوجيا المساحيق، وقسم اللحام وايضا قسم التصنيع الرقمى.

وفى ختام فعاليات الدورة قدم المهندسون المشاركون فى الدورة مشروعا عمليا، وتم تسليم الشهادات لهم.