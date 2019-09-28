شكرا لقرائتكم خبر عن "فى حب مصر".. لقاء لمنظمة خريجى الأزهر ومطرانية البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالبحيرة بالتعاون مع مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية لقاء ثقافيا بعنوان "فى حب مصر" واحتفالا بأعياد المحافظة تحت عنوان "البحيرة والتاريخ" بمقر المطرانية.

وأعرب الشيخ عبد الفتاح البسطراوى رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالبحيرة عن سعادته بلقاء المحبة فى ذكرى الأعياد القومية لمحافظة البحيرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين أبناء الشعب، مشدداً على أن المسيحيين أخوة فى النضال يعبرون عن حالة الوحدة والتألف التى يعشها شعبنا فى أرجاء مصر.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى ثم كلمة القمص ثاؤفيلوس نسيم راعى كنيسة الملاك نائبا عن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية حيث رحب بالحضور وأعرب عن سروره بالاحتفال بأكثر من مناسبة وهى أعياد البحيرة القومية، وأن أولى لقاءات مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف الجديد يكون بمقر المطرانية مما يدل على وحدة الصف والشعب والالتحام بين الأزهر والكنيسة.

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ووجه الكلمة إلى الشيخ عبد الفتاح البسطراوى الذى أضاف أن دور الفرع قد تنامى وأصبح بأعضائه الجدد ذو تأثير فعال ونشط.

وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر سابقا وعضو مجلس إدارة الفرع على أن الإسلام برئ من مثيرى الفتن والمسلم الحقيقى لا يتأتى منه الضرر واللحمة الوطنية بين المصريين حقيقة لا تقبل الجدال والدليل ما نشاهده اليوم من هذا الجمع المبارك.

شهد اللقاء حضور العديد من القيادات و الشخصيات العامة، الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، الدكتور بشارة عبد الملاك عضو المجلس الملى، الدكتور أحمد ناجى عميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود، الدكتورة نادية الحناوى عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بدمنهور، ود. محمد النشار وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور، د. تامر خضر مدرس التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بنين بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الفرع ود. عبد البارى بصل مدرس البلاغة بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود .

كما شهد اللقاء العديد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة الفرع ومنهم د. عزت درويش مدير إدارة دمنهور التعليمية وعضو مجلس إدارة الفرع ومينا عازر من جامعة دمنهور والقس بوئيل صبحى كاهن بالمطرانية والقس باخوم شكرى والقس أرسينيوس نصيف ورفيق نادر أسعد ود.أنور يسرى نصيف ود. مينا نبيل ومنال عشم الله ود. رحاب عبد الوهاب عضو المجلس القومى للمرأة ورجل الأعمال وليد الصفتى رئيس مجلس أمناء مدرسة الراهبات ود.أحمد قطرى أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة ومدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة وأحد خريجى كلية الطب جامعة الأزهر.