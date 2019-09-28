شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الاستفادة من غاز الميثان بالمدافن الصحية فى توليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية لنصل بمعدلات التدوير إلى 60 ٪ وستصل إلى 80% خلال الأربع أعوام وسيتم الاستفادة من تدوير المخلفات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء محافظة الإسكندرية، لتوقيع على بروتوكولين للتعاون بين محافظة الإسكندرية وشركتين فى مجال المخلفات الصلبة، حيث يتعلق البروتوكول الأول بتطوير ورفع كفاءة مصنع أبيس 2، وإضافة جهاز معالجة مخلفات طبية بمركز المعالجة، والبرتوكول الثانى لإنتاج الكهرباء من الغاز الناتج بالمدفن الصحى بالحمام بين المحافظة وشركة للنظم الهندسية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك 20 مليون طن قمامة ومخلفات وتراكمات تاريخية فى بعض المحافظات من 2011 وتم خلال الفترة الماضية رفع 4 مليون طن تمهيداً لدخول الشركات فى المنظومة الجديدة مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسات علمية لإغلاق بعض المدافن وتحويلها الى متنزهات عامة وحدائق يستفيد منها المواطن.

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وأوضح أن البنية التحتية فى منظومة النظافة الجديدة ستتكلف حوالى 10 مليار جنيه وسيكون هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمنظومة منها عائد صحى وبيئى على المواطن بالإضافة الى حدوث تغيير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى، كما سيتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المدافن الصحية واستغلاله فى إنشاء محطات للطاقة وتوليد الكهرباء مما سيدر عائداً مالياً يضاف لخزينة موارد المحافظات.

وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريك أساسى فيها وسيتولى تشغيل المنظومة إضافة إلى دخول القطاع غير الرسمى كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة بالإضافة الى شركات التى يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن العقود الجديدة التى سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات ستتضمن شروط ومعايير للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات.

وشدد على أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه فى توعية المواطنين بمختلف فئاتهم للمساعدة فى أحداث تغيير شامل فيما يخص المنظومة الجديدة، وأهمية الجمع السكنى، مشيرًا إلى أن كل محافظ سيكون مسئول عن المشروعات التى ستتم على أرض محافظته وسيكون هناك مراحل رصد وتقييم للشركات العاملة بشكل مؤسسى كل 3 اشهر .

واختتم وزير التنمية المحلية، كلمته بتهنئة محافظ الإسكندرية على المشروعات التى تقوم بها المحافظة فى المنظومة الجديدة، والتأكيد على أنها بداية جيدة وسيشهد العام القادم افتتاحات كثيرة فى جميع المحافظات وذلك بعد استكمال البنية الأساسية للمنظومة وسيكون هناك شكل آخر لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حالياً ضمن فريق مع عدد من الوزراء لمتابعة مشكلة حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء ومنعها فى عدد من المحافظات .