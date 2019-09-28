صور.. جامعة القاهرة تستعد لـ"الاختبارات الإلكترونية" بألياف ضوئية فائقة السرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جامعة القاهرة لمنظومة الاختبارات الإلكترونية الجديد بتركيب كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة لمبنى المجمع الطلابى؛ استعدادا لرفع كفاءة المبنى ليناسب المنظومة الجديدة بالاختبارات الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه إحدى خطوات التحول للجامعة الرقمية، قائلا: "العمل لا يزال جاريا ولا نعرف إلا لغة العمل على الأرض، أما لغة العلاقات الشخصية فهى لغة الفاشلين الذين لا يعملون ولا يريدون غيرهم أن يعمل".
وأشار الخشت، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن العقل المصرى سوف يتطور ويأتي اليوم الذي تسود فيه لغة الإنجازات على الأرض، وليست لغة المداهنة والنفاق والخداع والتخيل، مقدما الشكر لمركز الخدمات الإليكترونية بالجامعة لجهدهم فى تركيب هذه الألياف الجديد.
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