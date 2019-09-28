شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توجه رسالة لـ"الشهداء": "مصر محفوظة بدمائكم الزكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان: "رسالة إلى الشهداء - مصر محفوظة بدمائكم الزكية". وقالت دار الإفتاء خلال الفيديو:"إلى كل شهيد يا من أصبحتم فى زمرة الشهداء.. سادتى الشهداء تضحياتكم لن تذهب سدى بل سنسمو بها إلى أقصى مدى ستظل مصر محفوظة كريمة آمنة محصنة بدمائكم المقدسة محفوظة بأرواحكم الطاهرة". Advertisements وتابعت دار الإفتاء: "مصر التى ذكرها الله مرات فى القرآن وأوصى بها وبأهلها النبى العدنان.. فإلى جنة الخلد يا جند الرحمن يا أشجع الفرسان يا عرسان الجنان.. عيوننا تذرف دما عليكم وقلوبنا يعتصرها الألم لفراقكم وأرواحنا يحدوها الشوق لمعانقة أرواحكم". واختتمت دار الإفتاء:"عزاؤنا أنكم أنتم الأحياء فرحين بما آتاكم الله من فضله وتستبشرون بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم ألا خفوا عليهم ولا هم يحزنون فهنيئًا لكم ما عند الرحمن وإلى لقاء فى فردوس الجنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دار الإفتاء توجه رسالة لـ"الشهداء": "مصر محفوظة بدمائكم الزكية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.