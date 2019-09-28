شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو النصاب القانونى المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم قضاة محكمة استئناف القاهرة فى التسجيل لحضور جمعيتهم العمومية العادية، التى تنعقد لتوزيع العمل قبل بداية العام القضائى الجديد 2019 -2020.

ونصت المادة 33 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على النصاب القانونى الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية، وقالت: "لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل".

بالتالى فى حال عدم اكتمال النصاب حتى الثانية عشر ظهرا لأكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، سيتم الانتظار للواحدة ظهرا وتنعقد بثلث العدد.

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ونصت المادة 34 من القانون على أن قرارات الجمعيات العامة تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وتعقد الجمعية برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهى أول جمعية يترأسها عبد الفتاح منذ توليه منصبه فى يوليو الماضى.

وجدير بالذكر أن محكمة النقض ستعقد جمعيتها العمومية غدا الأحد بدار القضاء العالى، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لها الثلاثاء الماضى.

وتختص الجمعيات العمويمة للمحاكم بعدد من المهام كما حددها القانون من بينها، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.