شكرا لقرائتكم خبر عن "انت مش لوحدك" .. شعار الدولة الجديد علاج من الإدمان ومشروع كمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رمضان حسين ".. اسم يحمل صاحبه تفاصيل لحياة خاصه بدأت منذ 28 عاما تحديدا وهو في الثالثه عشر من عمره عندما دخل عالم إدمان المخدرات وخسر فيه كل شيء.

حكايه أمل وتحد، سطرها رمضان منذ 6 أعوام عندما تواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحه الإدمان التابع لوزارة التضامن، وبدأ رحلة العلاج.

في هذا التقرير نحكي قصه رمضان كغيره من آلاف مرضى الإدمان الذين كتب لهم حياة جديدة بفضل عزيمتهم ورغبتهم في التعافي أولا، وجهود الدولة ثانيا والتي تقدم لهم قروضا مالية،لتكون نواة لمشروعات صغيرة يبدأونبها حياه جديدة.