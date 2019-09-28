في مكان خطر.. تحرك حكومي لإنقاذ شقيقة الطفلة جنة "ضحية التعذيب بالنار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، بالمجلس القومي للأمومة والطفوله، إن المجلس سيتقدم بتقرير للنيابة العامة بشأن إخراج الطفلة الأخرى شقيقة الطفلة جنة محمد سمير حافظ (ضحية التعذيب) بقرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بالدقهلية.

وأضاف "صبري" لمصراوي، اليوم، أن المجلس سيطالب بإخراجها من المكان الذي تتعرض فيه للخطر؛ أعمالا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل وتسليمها لعائل مؤتمن.

وأوضح، أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة التي تتولى تتابع تشريح جثمان الطفلة بالمستشفى بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.

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وتابع :"المجلس طالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجدة المتهمة وفقا لحكم المادة 230 و231 من قانون العقوبات".

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