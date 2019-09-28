محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، بالمجلس القومي للأمومة والطفوله، إن المجلس سيتقدم بتقرير للنيابة العامة بشأن إخراج الطفلة الأخرى شقيقة الطفلة جنة محمد سمير حافظ (ضحية التعذيب) بقرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بالدقهلية.
وأضاف "صبري" لمصراوي، اليوم، أن المجلس سيطالب بإخراجها من المكان الذي تتعرض فيه للخطر؛ أعمالا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل وتسليمها لعائل مؤتمن.
وأوضح، أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة التي تتولى تتابع تشريح جثمان الطفلة بالمستشفى بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.
وتابع :"المجلس طالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجدة المتهمة وفقا لحكم المادة 230 و231 من قانون العقوبات".
اقرأ أيضًا:
"قتل مع سبق الإصرار".. "قومي الطفولة" يصدر بيانًا بشأن الطفلة جنة
كانت هذه تفاصيل خبر في مكان خطر.. تحرك حكومي لإنقاذ شقيقة الطفلة جنة "ضحية التعذيب بالنار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.