وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع منظومة المخلفات الصلبة الجديدة باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم السبت، أن الحكومة وكافة الوزارت تسير بخطي ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته، موضحًا أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالاستماع إلى مطالب المواطنين بكافة المحافظات فيما يخص المشروعات التي يرغبون في تنفيذها في القرى والمدن، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحي بالقرى إلى 34% بعد أن كانت 10% خلال السنوات الماضية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه منذ توليه الوزارة يسعى إلى الاستفادة من الموارد المتاحة في الوزارة والمحافظات والعمل على تعظيمها، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات ستعمل وفقًا لدراسات علمية شارك في إعدادها جامعات مصر والشركات المختصة والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال، موضحًا أنه تم البحث عن المنظومة الأمثل للنظافة والتي تتضمن الجمع المنزلي بالمدن والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشركات التي أنشأها الشباب بالمحافظات خاصة في القرى.

وأوضح أنه تم إعداد نظام كامل للمنظومة محدد بوقت حيث سيتم تطبيق المنظومة وتنفيذها خلال 4 سنوات، قائلًأ إن هناك وفدًا وزاريًا زار ألمانيا بتوجيهات الرئيس للتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا والطرق المتبعة في مجال المخلفات ووجدنا أنه يمكن تطبيق المنظومة في مصر وتحقيق نجاح ملحوظ بها.

وأكد اللواء شعراوي، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية لنصل بمعدلات التدوير إلى 60% وستصل إلى 80% خلال الأربع أعوام وسيتم الاستفادة من تدوير المخلفات.

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وقال الوزير، إن هناك 20 مليون طن قمامة ومخلفات وتراكمات تاريخية في بعض المحافظات من 2011 وتم خلال الفترة الماضية رفع 4 ملايين طن تمهيدًا لدخول الشركات في المنظومة الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم أعداد دراسات علمية لإغلاق بعض المدافن وتحويلها إلى متنزهات عامة وحدائق يستفيد منها المواطن، موضحًا أن البنية التحتية في منظومة النظافة الجديدة ستتكلف حوالي 10 مليارات جنيه، وسيكون هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمنظومة منها عائد صحي وبيئي على المواطن بالإضافة إلى حدوث تغيير في مستوى النظافة بالشارع المصري، كما سيتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المدافن الصحية واستغلاله في إنشاء محطات للطاقة وتوليد الكهرباء مما سيدر عائدًا ماليًا يضاف لخزينة موارد المحافظات.

وأضاف الوزير، أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فيها وسيتولى تشغيل المنظومة إضافه إلى دخول القطاع غير الرسمي كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة بالإضافة إلى الشركات التي يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية لافتًا إلى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات ستتضمن شروط ومعايير للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات.

وشدد شعراوي، على أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه في توعية المواطنين بمختلف فئاتهم للمساعدة في إحداث تغيير شامل فيما يخص المنظومة الجديدة، وأهمية الجمع السكني، مشيرًا إلى أن كل محافظ سيكون مسئولًا عن المشروعات التي ستتم على أرض محافظته وسيكون هناك مراحل رصد وتقييم للشركات العاملة بشكل مؤسسي كل 3 أشهر.

واختتم اللواء محمود شعراوي، كلمته، بتهنئة محافظ الإسكندرية، على المشروعات التي تقوم بها المحافظة في المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنها بداية جيدة وسيشهد العام القادم افتتاحات كثيرة في جميع المحافظات وذلك بعد استكمال البنية الأساسية للمنظومة وسيكون هناك شكل آخر لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن فريق مع عدد من الوزراء لمتابعة مشكلة حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء ومنعها في عدد من المحافظات.