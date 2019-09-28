صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، في حل مشكلة 5 صيادين مصريين لم يتسلموا مرتبات شهرين من صاحب مركب صيد فى مدينة بترا منذ أول أغسطس 2019، حيث تم التوصل لسداد المستحقات المتأخرة للصيادين الخمسة على دفعتين.

وبحسب بيان اليوم، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، أفاد فيه بأنه تم تحصيل المبالغ في جلسة ودية مع صاحب المركب بحضور المحامي الخاص به، وتم تسليم كل صياد المبالغ المستحقة له.

وأضاف المستشار العمالي، أن إجمالى المبالغ التي تم استلامها 14500 يورو، ما يعادل حوالى 261000 جنيه مصري، وتم إقناع الصيادين الخمسة بالنزول إلى عملهم بعد تسوية مستحقاتهم مع صاحب الركب وديا.