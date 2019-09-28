​وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر للتهنئة بعودته من رحلة علاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للاطمئنان على صحته، بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين.

وحسب بيان، اليوم السبت، هنأ وزير الأوقاف فضيلة الإمام الأكبر على عودته إلى أرض الوطن، داعيًا له بدوام الصحة والعافية، وأن يعينه الله على خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء.

وعاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى أرض الوطن، مساء الأربعاء، قادما من رحلة علاجية من العاصمة الفرنسية باريس، أجرى خلالها العملية الجراحية الثانية في العين، بعد أن أجرى الأولى في يوليو الماضي.