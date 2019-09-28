الصحة: مسح ٢٢١ مواطنًا بجنوب السودان من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح ٢٢١ مواطناً من مواطني جنوب السودان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وذلك خلال الأيام الأولى بعد افتتاح وزارة الصحة المصرية لعيادة تحيا مصر أفريقيا بـ"جوبا" لإجراء المسح وتقديم العلاج لمرضى فيروس سي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه منذ افتتاح العيادة بجوبا وأعداد المواطنين المترددين على العيادة في تزايد، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة صحة جنوب السودان لضم فريق عمل جديد إلى الفريق الطبي المصري بـ"جوبا"، ليتم تقديم خدمة المسح وتوقيع الكشف من خلال فريقي"مصر وجنوب السودان" بهدف استيعاب أعداد المواطنين التي توافدت على مقر عمل البعثة المصرية، كما أقامت وزارة صحة جنوب السودان خيمة أمام مركز الفريق الطبي المصري بـ"جوبا" لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الصحية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، ورئيس الفريق الطبي لجنوب السودان، أنه من المستهدف مسح ١٠ آلاف مواطن جنوب سوداني خلال مهمة الفريق الطبي المصري لتنفيذ المبادرة، وعلاج ألف حالة مصابة بفيروس سي، مضيفاً أنه سيتم تحويل ٢٥ حالة تم تشخيص إصابتهم بفيروس سي، من مركز "كوينز" التابع للقطاع الصحي الخاص بـ"جوبا"، وذلك لتلقيهم العلاج بالعيادة المصرية بمستشفى جوبا.

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وقال "جاد" إن الفريق الطبي المصري وعددًا من قيادات وزارة صحة جنوب السودان سيقومون بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات التعليمية بـ"جوبا"، وذلك لمناقشة المعايير العامة المطلوبة لاعتماد المراكز التدريبية في تلك المستشفيات والتخصصات الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين للزمالة المصرية للتدريب داخل هذه المراكز ورفع كفاءتها، ما يدعم منظومة الصحة في جنوب السودان.

وتابع أنه تم الاتفاق مع وزارة صحة جنوب السودان على تدريب عدد من كوادر التمريض للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، حيث سيتم إيفاد ١٥ من كوادر التمريض شهريًا ولمدة عام، للتدريب في تخصصات عناية مركزة، طوارئ، الصحة الإنجابية، الغسيل الكلوي، قسم العمليات، والأقسام الداخلية المختلفة.

ولفت "جاد" إلى أن كلا من الفريق الطبي المصري، وأحمد البكري القنصل العام المصري لدى جوبا في دولة جنوب السودان، ووزير صحة جنوب السودان، قاموا بعمل زيارة ميدانية لمدينة "بور" لمعاينة المركز الطبي المصري الذي تم إنشاؤه وافتتاحه منذ عام 2013 للوقوف على وضعه الحالي بعد إغلاقه مدة 6 سنوات، وذلك لإعادة تأهيله وتشغيله لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة.

​وتابع أنه التقي مدير بنك الدم القومي بجنوب السودان، وتم الاتفاق على التواصل مع المواطنين المسجلين لديهم الذين ثبتت إصابتهم بفيروس سي لتلقي العلاج بمركز الفيروسات الكبدية الذي تم إنشاؤه داخل كل من عيادة "تحيا مصر أفريقيا"، وعيادة أخرى داخل مستشفى جوبا التعليمي.