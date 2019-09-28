البابا تواضروس يترأس لقاء كبار السن في يومهم العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لقاء كبار السن في إيبارشية المعادى وتوابعها اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.
يشارك في اللقاء الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس؛ وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، لقاء شباب إيبارشية بنى سويف بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.
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