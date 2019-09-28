أمين شرطة يُعيد حافظة نقود فقدها تاجر أجنبي بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة، في إعادة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي لتاجر أجنبي.
كان العميد رحمي حسان، مفتش مباحث سياحة وآثار القاهرة، تبلغ من أمين شرطة من قوة الإدارة والمعين لتأمين أحد المطاعم السياحية الكائن بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بالعثور على حافظة نقود ملقاة بساحة الانتظار الخاصة بالمطعم المشار إليه، وبداخلها مبلغ مالي قدره 1070 دولار أمريكي، 9040 روبيا هندي.
وبإخطار اللواء سامي غنيم، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث للتوصل لمالك الحافظة.
وبالفحص بمعرفة العميد مصطفى الأهل، رئيس مباحث سياحة القاهرة، أمكن التوصل لمالك الحافظة وتبين أنه تاجر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ونزيل بأحد الفنادق والذي أدلى بمواصفات الحافظة وما بداخلها، وتم التواصل معه وتسليمه الحافظة بكامل محتوياتها.
لاقى ذلك استحسان المذكور، وتوجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول.
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