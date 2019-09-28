ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قطاع الأمن العام، نجح بالتنسيق مع رجال مباحث بورسعيد، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول بورفؤاد بمديرية أمن بورسعيد قيام "عاطلين" أحدهما مسجل خطر، جميعهم مقيمين بدائرة القسم" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب كسر القفل.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم حادثين بدائرة القسم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.