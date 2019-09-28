الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، بمعاقبة 4 متهمين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014، بالحبس سنة مع الشغل، وهم: محمد عبدالعزيز ومعاذ عبدالعزيز وحذيفة شاكر وعبدالرحمن الشحات.

عقدت الجلسة- برئاسة المستشار حسين قنديل- وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي.

وجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.