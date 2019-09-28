لتوظيفها.. شخص يستولي على نصف مليون جنيه من 5 مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث الأموال العامة بسوهاج، في ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بقيام مالك محل أجهزة كهربائية مقيم البلينا بسوهاج بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 685 ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة القانون.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها، أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.