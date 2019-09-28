بعد 6 جرائم.. سقوط "عصابة الليل" لسرقة المساكن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإسكندري، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، قيام شخصين "عاطل سبق اتهامه في 14 قضية سرقة، سلاح أبيض، ضرب، مباني"، و"مالك محل مصوغات"، مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب جرائم سرقات المساكن ليلاً بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بقيام أحدهما بارتكاب 6 جرائم وتصريف المسروقات بمعرفة الآخر، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن "مبالغ مالية قدرها" 151 ألف جنيه، 2500 دولار"، كمية من المصوغات الذهبية والفضية، تليفزيون". تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.