في 24 ساعة.. تنفيذ 76 ألف حكم قضائي وضبط 161 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة بـمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط "161 قطعة سلاح ناري، 195 قضية مخدرات، وتنفيذ 76071 حكم قضائي متنوع". جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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