ضُبطت بطريق العامرية.. أمن الإسكندرية يُحبط تهريب 40 ألف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأقراص المخدرة، وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر قبل تهريبها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامه بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات في كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوتهم 40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.