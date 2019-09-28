أخبار مصر | "حلوان للصناعات الهندسية" تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حلوان للصناعات الهندسية" تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في جو أسري سادته روح الود والمحبة، أقامت شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) احتفالية لتكريم المتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي (2018/2019) من أبناء العاملين بالشركة، وذلك في قاعة المؤتمرات الرئيسية بالشركة.

حضر الاحتفالية المهندس هشام نصر محمود رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم ومعظم العاملين بالشركة.

وخلال كلمته أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية قيام العاملين بمساندة أبنائهم وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لدعمهم، خاصةً وأن الشباب هم عماد الأوطان، وحث الطلبة المتفوقين من أبناء العاملين على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة تفوقهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح.

وفي نهاية الاحتفالية قام رئيس مجلس الإدارة بتسليم عدد (10) من المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين بالشركة شهادات التقدير والهدايا العينية ودرع الشركة.

