مصر | "مش أول مرة".. تشريح جثة جامع قمامة قتله ميكانيكي لتحرشه بزوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش أول مرة".. تشريح جثة جامع قمامة قتله ميكانيكي لتحرشه بزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة جامع القمامة، للتصريح بدفنه والوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وذلك بعد طعن ميكانيكي للمجني عليه بعدة طعنات متفرقة في جسده، بسبب تحرشه بزوجته بمنطقة الوراق.



وواصلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع الميكانيكي الذي قتل جامع القمامة، وقال إن المجني عليه كان تحرش بزوجتي أكثر من مرة، وهمًا منه إنني لا ألاحظ تلك الأفعال التي تصدر منه، مما جعلني اتشاجر معه وأخرج المطواة من ملابسي لطعنه.