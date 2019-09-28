مصر | الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ"حرق نقطة شرطة المنيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، بحكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014 حيث عاقبتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي.

وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة في (ديسمبر) من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا في حق متهم في قضية حرق قسم شرطة المنيب، المتهم فيها 25 آخرون صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين السجن من 5 إلى 10 سنوات، ويقضي القانون بإعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم جرائم منها «استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، وتعود وقائع القضية إلى (يناير) عام 2014.



وكانت النيابة المختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب، أحالت المتهمين التابعين لما يسمى «العمليات النوعية» التابعة لجماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، بتهمة حرق نقطة شرطة المنيب، وفرعي شركتي اتصالات، ومطعم شهير، والاعتداء على مقهى، بعد تحقيقات استمرت نحو عام، وتعكف النيابة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، على تجهيز أوراق إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد قرار المدعي العسكري. وكانت النيابة المختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب، أحالت المتهمين التابعين لما يسمى «العمليات النوعية» التابعة لجماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، بتهمة حرق نقطة شرطة المنيب، وفرعي شركتي اتصالات، ومطعم شهير، والاعتداء على مقهى، بعد تحقيقات استمرت نحو عام، وتعكف النيابة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، على تجهيز أوراق إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد قرار المدعي العسكري. وتضمنت اعترافات الـ26 متهمًا، في التحقيقات، المشاركة في حرق نقطة شرطة المنيب، وارتباطهم بالجماعة منذ طفولتهم، واشتراكهم فى اعتصام النهضة بالجيزة، والمشاركة في عدد من المسيرات التي صاحبت الاعتصام، وأنهم التقوا مصور قناة «الجزيرة»، القطرية، محمد عبدالنبي، المختص بتصوير المسيرات وما يصاحبها من اشتباكات مع قوات الشرطة، وتصوير الكمائن وإرسالها إلى القناة.