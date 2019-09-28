شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات المرحلة الأولى لمبادرة دمج وتواصل مؤسسات رعاية الأطفال بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، الجمعة، فعاليات مبادرة دمج وتواصل بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية، والتابعة للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وشهدت مشاركة 7 مؤسسات، وهي: دور التربية بالجيزة، ومجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية، وجمعية الإسكندرية بنين، ومؤسسة دمنهور للرعاية الاجتماعية، ودار البنين بدمياط، ومجمع الدفاع ببني سويف، والوحدة الشاملة بأسيوط، بـ7 محافظات (الإسكندرية، والجيزة، البحيرة، دمياط، أسيوط، بني سويف، الغربية)، وبمشاركة 200 ابن من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

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أقيمت عدد من المسابقات الرياضية في كرة قدم، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وأسفرت المسابقات عن فوز مؤسسة أسيوط بالمركز الأول في كرة القدم، والمركز الأول في التنس، وفازت مؤسسة دور التربية بالمركز الثاني في كرة القدم، وفازت مؤسسة دمنهوربمسابقة الطائرة.

ونفذت المبادرة، في إطار التعاون بين الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وبرنامج حماية أطفال بلامأوى ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برنامجا ترفيهيا للأبناء المشاركين في المبادرة، حيث شمل البرنامج قضاء يوما ترفيهيا بالبحر وزيارة بعض الاماكن السياحية بالإسكندرية، كما تم نتظيم حفلة سمر للأبناء وفقرات غنائية وفنية

قام بتوزيع الجوائز على الفائزين أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، وحسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال بلامأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة.

وتهدف تلك الأنشطة إلى بناء شخصية الطفل وتلبية احتياجاته والمشاركة في مظاهر الحياة العامة ومحاولة تعديل سلوكهم عن طريق استخدام الرياضة وإبراز طاقات الأطفال ودمجهم من دور الرعاية بالمجتمع.

ختام فاعليات المرحلة الاولي مبادرة دمج وتواصل لمؤسسات رعاية الاطفال بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

ختام فاعليات المرحلة الاولي مبادرة دمج وتواصل لمؤسسات رعاية الاطفال بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

ختام فاعليات المرحلة الاولي مبادرة دمج وتواصل لمؤسسات رعاية الاطفال بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

ختام فاعليات المرحلة الاولي مبادرة دمج وتواصل لمؤسسات رعاية الاطفال بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية